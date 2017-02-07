Фазель: если НХЛ откажется участвовать в ОИ, мы не будем менять формат турнира

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о прошедших переговорах с руководством НХЛ по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года.
«Я чувствую ответственность за то, чтобы решить вопрос с приездом игроков НХЛ. Это делается не только ради болельщиков, но и чтобы показать лучший хоккей в мире.
Встречи в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с представителями НХЛ были очень позитивными, после них окончательно определился круг проблем, с которыми мы имеем дело. Мы смогли прояснить многие вопросы, которые имелись у владельцев клубов и профсоюза игроков. Особенно это касалось вопросов по страховке и перелётам.
Недавно мы провели телефонный разговор с советом ИИХФ и представителями сборных, участвующих в турнире. Большая часть из них согласилась, что НХЛ должна определиться с решением в течение марта, это связано с составлением расписания на следующий сезон. Кроме того, европейским лигам и клубам нужно знать окончательный ответ до конца текущего сезона. Но определённой даты для НХЛ мы пока не выдвигали.
Если НХЛ откажется от участия в Олимпиаде, мы не станем менять формат соревнования, его правила, расписание или ограничивать возраст участвующих игроков до 23 лет», — приводятся слова Фазеля на официальном сайте ИИХФ.