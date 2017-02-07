Ветеран «Флайерз»: ради матча с Путиным мы готовы застрять в Сибири

Ветеран «Филадельфии Флайерз», помогавший организовать выставочные матчи в России, рассказал, что команда очень воодушевлена возможным участиемв одной из игр и готова ради этого отправиться даже в Сибирь.«Сможет ли Путин играть так же результативно, как в других выставочных матчах? Даже не знаю, ему придётся сильно постараться для этого. Мы можем застрять в Сибири ради встречи с ним, но какого чёрта? Мы здорово проведём время. Расписание Путина публикуется только за сутки из соображений безопасности, поэтому мы не знаем, сможет ли он принять участие в матче. Но если такая возможность будет, то он хочет сыграть с нами», — цитирует Уотсона «Курьер пост-онлайн».