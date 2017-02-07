Гарипов: интерес ко мне из НХЛ есть. Готов и в АХЛ ехать, все через это проходят

Вратарь «Ак Барса»рассказал, что делает после неудачных матчей, а также отметил, что к нему проявляют интерес клубы НХЛ.«Мельком слышал в команде разговоры о том, что одной победой над „Салаватом“ мы можем лишить их плей-офф. Сейчас уже смотрю в таблицу, интересно, кто будет соперником по первому раунду. Успехом для „Ак Барса“ будет выход в финал. Надо проходить каждый раунд, а в финале уже будет видно. Мы со всеми играем на равных – СКА, ЦСКА, московское „Динамо“, „Авангард“, „Металлург“.Я не могу представить, что буду играть в другой команде в России. Если уезжать, то только в другую лигу. Интерес из НХЛ есть. Готов ли ехать в АХЛ? Без проблем, все через это проходят», — цитирует Гарипова «Спорт Бизнес Online».