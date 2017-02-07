Бэбкок: «Бостон» не стал лучше от того, что уволил Жюльена

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал решение «Бостон Брюинз» уволить«Жюльен — очень хороший человек, а как тренер он ещё лучше. Кто-то сегодня очень счастлив. Я хочу сказать, что „Бостон“ не стал лучше от этого. Когда ты принимаешь такие решения, у тебя в запасе должен быть кто-то ещё лучше. А таких немного, это я точно могу сказать.Клод теперь может уделить время своей невесте и детям, отдохнуть, позвонить в компанию по грузоперевозкам и подготовиться к переезду. Иногда, если честно, лучшее решение — это пойти каждому своими дорогами. Хотя Жюльен — всё равно потрясающий тренер», — цитирует Бэбкока Sportsnet.