Бобби Кларк: когда мы играли с русскими, я их просто ненавидел

Известный в прошлом канадский нападающий, являющийся ныне старшим вице-президентом «Филадельфии Флайерз», поделился воспоминаниями о суперсериях со сборной СССР и ЦСКА в 1970-х годах.«В 1976-м мы играли в «Спектруме» с ЦСКА, это было в самый разгар холодной войны. Я их просто ненавидел. Я играл против русских в 1972-м, это была довольно противная серия. Всю свою карьеру я абсолютно честно их ненавидел. Но политика тут ни при чём. Просто русские хоккеисты в то время были так же хороши, как и североамериканцы, а мы злились на это. Мы не хотели признавать тот факт, что они играют так же здорово», — приводит слова Кларка «Курьер Пост-онлайн».Добавим, что Кларк не примет участия в нынешних ветеранских матчах «Филадельфии» в России, а защитник Джо Уотсон будет единственным представителем «лётчиков» из команды 1976 года.