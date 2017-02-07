Р. Ротенберг: Россия и без игроков НХЛ соберёт боеспособную команду на ОИ

Первый вице-президент ФХРвыразил мнение, что ИИХФ готова ждать решения НХЛ об участии в Олимпиаде до последнего, а также отметил, что ФХР готова к любому варианту событий.«Никаких новостей нет, всё остаётся прежним. Как и говорил ранее Фазель, ситуация не поменялась. Как я это понимаю, ИИХФ будет ждать до последнего. Когда НХЛ начнёт формировать календарь на следующий сезон, то мы уже узнаем окончательное решение по этому вопросу.Если нам скажут, что игроки НХЛ не приедут, ситуация также будет для нас понятной. У нас полная готовность к любому решению. В любой ситуации мы способны собрать боеспособную команду», — цитирует Ротенберга ТАСС.