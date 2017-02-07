Жители Башкортостана попросили Путина спасти федерацию хоккея республики

Родители детей, которые играют в детской хоккейной лиге и молодёжной хоккейной лиге Башкортостана, написали онлайн-петицию президенту Россиис просьбой спасти федерацию хоккея республики.Авторы обращения отмечают, что федерация хоккея Башкортостана была создана в 2000 году и за 15 лет работы зарекомендовала себя с положительной стороны. Но в 2015 году ситуация изменилась. По мнению авторов, в правление «Салавата Юлаева» пришёл депутат Александр Семак, который стал конфликтовать с федерацией, а позднее вместе с группой коррумпированных чиновников зарегистрировал другую федерацию хоккея, не давая возможности работать прежней организации.В петиции говорится, что родители обращались к главе республики Рустэму Хамитову, но на обращение никто не отреагировал, а во встрече им было отказано.