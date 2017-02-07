Скутар: «Кузня» стала сильнее по ходу сезона, добавила в тактике и агрессии

Защитник новокузнецкого «Металлурга»прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне. «Кузня» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 57 матчах.«Система у „Металлурга“ есть, и мне нравится та схема, по которой мы играем. Каждый день её отрабатываем. Жаль, конечно, что результат у нас неудовлетворительный. В чём причина? Думаю, это связано в том числе и с тем, что в команде много молодых ребят. Возможно, кто-то что-то не понимает, у кого-то что-то не получается. Иногда в играх чуть-чуть не хватает — удержать счёт, не пропустить на последних минутах — и это сказывается на исходе матча.Мы стали сильнее по ходу сезона, добавили в той же тактике, агрессии на поле, появился рисунок игры, всё больше понимаем то, что просит нас делать главный тренер. Не всё сразу, но потихоньку добавляем. Стараемся.Думаю, что я в этом сезоне повзрослел и стал играть в другой хоккей, чего от меня ждали в команде. Тренеры больше доверяют, увеличилось игровое время», — цитирует Скутара пресс-служба клуба.