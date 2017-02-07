«Фрёлунда» обыграла «Спарту» в финале Хоккейной лиги чемпионов

Шведский клуб «Фрёлунда» одержал победу над чешской «Спартой» в финале Хоккейной лиги чемпионов. Матч завершился в овертайме со счётом 4:3. Команда из Гётеборга завоёвывает титул второй год подряд.
«Фрёлунда» — «Спарта» — (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Цингел (Калина, Кудрна), 02:30.
1:1 — Веллман (Сундстрём, Тёммернес), 07:46, бол.
1:2 — Врана (Глинка), 10:42, мен.
2:2 — Лундквист (Тёммернес, Олофссон), 12:06, бол.
3:2 — Веллман (Олофссон, Донован), 27:27.
3:3 — Климек (Шврчек, Пех), 46:15.
4:3 — Ласу (Россели-Олсен, Донован), 61:27.