Скривенс: здорово, что «Динамо» смогло укрепиться на шестом месте на Западе

«Сегодня был хороший матч. Игра была равной с обеих сторон. Конечно, нам было немного тяжело в третьем периоде, но игра всё же перешла в стадию овертайма и буллитов. Здорово, что мы смогли получить дополнительный балл и укрепиться на шестом месте в конференции. Надеюсь, нам удастся подняться ещё выше и в первом раунде плей-офф получить преимущество домашней площадки. Конечно, для этого нам потребуется стечение обстоятельств, которое не зависит от нас. А нам надо быть готовыми к трём заключительным матчам «регулярки», — цитирует Скривенса пресс-служба клуба.
Видео интервью Скривенса и Палушая также можно посмотреть здесь.