Вудкрофт: могу обещать, что в плей-офф «Динамо» даст бой любому сопернику

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3 Б).«Я думаю, матч выдался интересным для всех любителей хоккея. Мы здорово отыграли первый период. Во втором действовали недисциплинированно и позволили сопернику вернуться в игру. Дисциплина – это то, над чем мы будем работать. В третьем периоде игра снова была равной и напряжённой. Несколько раз мы играли в большинстве, но не так здорово. У нас были моменты и в основное время, и в овертайме, но реализовать их не смогли. Это хоккей, такое случается. Нам были нужны эти очки – и мы их заслужили. Победы в этой лиге даются нелегко.Команда проводит хороший сезон. Мы хотим его закончить как можно позже. У меня не было особых ориентиров по поводу места команды в турнирной таблице и количества очков. Я просто хотел, чтобы мы попали в плей-офф и получили шанс сражаться за Кубок Гагарина. Следующие три-четыре дня игроки получат возможность отдохнуть, а когда мы вновь приступим к работе, всё будет направлено на подготовку к плей-офф. Мы будем серьёзно работать над всеми деталями игры. Я вам могу пообещать, что мы дадим бой любому оппоненту.Роману Граборенко сделали экстренную операцию. Насколько я знаю от докторов, он будет вне льда от 5 до 14 дней. Надеемся на его возвращение ближе к плей-офф. Что касается Степанова, то за один хит ему нанесли сразу три повреждения. Ему необходим покой и отдых. Думаю, он будет в строю, когда мы вернёмся к тренировкам после паузы», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.