«Вашингтон» всухую разгромил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили по голу

«Вашингтон Кэпиталз» одержал разгромную победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе «Вашингтона» по одному голу забили российские нападающие Александр Овечкин (11-я минута) и Евгений Кузнецов (47). Также отличились Бретт Коннолли (14), Ларс Эллер (47) и Маркус Юханссон (55). Помимо гола Овечкин записал на свой счёт одну голевую передачу.
Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на льду 19 минут. Голкипер Брэйден Холтби отразил все 23 броска по своим воротам, оформив «сухарь».