«Рейнджерс» уверенно обыграли «Анахайм», Бучневич набрал 1 очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата обыграл «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.В составе «Рейнджерс» отличились Оскар Линдберг (5-я минута), Матс Цуккарелло (22) и Михаэль Грабнер (44, 60). Российский нападающийотметился результативной передачей. За «Дакс» гол забил Якоб Сильверберг (27).«Рейнджерс» продлили победную серию до трёх матчей, тогда как «Анахайм» проиграл в третий раз подряд.