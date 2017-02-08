«Баффало» вырвал победу у «Сан-Хосе» в ОТ, уступая со счётом 1:4 к 47-й минуте

«Баффало Сэйбрз» добыл непростую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «КиБэнк-центре» в Баффало и завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев.
За 13 минут до конца основного времени встречи «Шаркс» вели со счётом 4:1. Мэтт Мулсон открыл счёт за «Баффало» на 8-й минуте, однако затем за гостей отличились Джоэль Уорд (15), Логан Кутюр (18), Мелькер Карлссон (32) и Джо Павелски (47). «Сэйбрз» смогли отыграться благодаря шайбам Райана О'Райлли (50), Эвандера Кейна (52) и Кайла Окпосо (53). На второй минуте овертайма Кейн оформил дубль, принеся «Баффало» победу.
Российский защитник «Сэйбрз» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты.