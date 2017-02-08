«Сент-Луис» разгромил «Оттаву», Тарасенко забросил две шайбы, Барбашев — одну

«Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.Дубль на свой счёт записал российский нападающий, отличившийся на 27-й и 54-й минутах. Ещё один российский легионер «Блюз»записал себе в актив один гол (56-я минута). Также отличились Магнус Пяаярви (22-я минута), Патрик Берглунд (42) и Александер Стин (51). Голкипер «Блюз» Джейк Аллен отразил 30 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».