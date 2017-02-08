Хет-трик Рантанена и «сухарь» Пикара помогли «Колорадо» разгромить «Монреаль»

«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Хет-трик в этом матче оформил финский нападающий Микко Рантанен, отличившийся на 1-й, 34-й и 47-й минутах. Ещё один гол на счету Андреаса Мартинсена (3-я минута). Голкипер «Эвеланш» Кэлвин Пикар отразил все 27 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Российские легионеры «Колорадо» Фёдор Тютин, Никита Задоров и Михаил Григоренко, равно как и игроки «Монреаля» Никита Нестеров, Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов результативными действиями в этой встрече не отметились.