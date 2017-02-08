Тарасенко: сейчас для «Сент-Луиса» каждый матч – как последний

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился впечатлениями от выездной игры с «Оттавой Сенаторз» (6:0), в которой россиянин оформил голевой дубль.«Много вопросов. Хичкока больше нет в команде, но мы стараемся фокусироваться на игре, держаться все вместе. Нужно играть за команду, за тренера от первой до последней минуты. Наше сочетание с Полом Штястны? Это получилось старое новое звено, потому что мы уже играли вместе. Потребовалось лишь немного времени, чтобы вспомнить прежние игровые связи. Сейчас мы в хорошем настроении, впереди у команды очень важные матчи. На самом деле мы не так много говорили о звеньях. Тренеры меняют сочетания, а наша задача играть на максимуме, показывать свой лучший хоккей, ведь с хорошими партнёрами не так сложно найти химию.Очень рад за Ваню Барбашева. Всегда приятно видеть, как кто-то забивает свой первый гол в карьере. Надеюсь, он забьёт ещё много. С тех пор как я играю за «Сент-Луис», мы ни разу не вели такой плотной борьбы за попадание в плей-офф. Сейчас для нас каждая игра как последняя», — приводит слова Тарасенко официальный сайт клуба.