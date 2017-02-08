Барбашёв забил свой первый гол на уровне НХЛ в шестом матче

Форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (6:0).
21-летний россиянин отличился в третьем периоде, воспользовавшись ошибкой соперника у своих ворот. Его гол установил окончательный счёт в матче. Это был шестой матч Барбашёва в НХЛ.
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Видео гола Барбашёва доступно здесь
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