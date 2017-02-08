Овечкин забил свой 26-й гол в сезоне, он на третьем месте в гонке снайперов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:0), в итоге ставшую победной.
Это был 26-й гол российского хоккеиста в текущем сезоне. Он разделил с Кэмом Аткинсоном («Коламбус Блю Джекетс») третье место в гонке снайперов лиги. Впереди только Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 30 голов) и Джефф Картер («Лос-Анджелес Кингз», 27). Также на счету Овечкина в этом матче голевая передача. Всего в его активе стало 50 (26+24) очков в 54 матчах при показателе полезности «+9».
Также хоккеист вышел на 12-е место в НХЛ по победным голам (94) и на 15-е место по голам в большинстве (206).
Видео результативных действий Овечкина:
https://www.nhl.com/video/t-283336530/c-49199103
https://www.nhl.com/video/t-283336530/c-49209903
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