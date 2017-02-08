Овечкин и игроки «Вашингтона» встретились с Фатимой Аль-Али

В ноябре прошлого года легенда «Вашингтона» и командный посол Петер Бондра совершил деловую поездку в Арабские Эмираты, поработав тренером в хоккейной школе в Абу-Даби. Знаменитого форварда восхитила техника Фатимы, которая легко жонглировала шайбой, и после этого девушка была приглашена в гости к «столичным». В Фатима примет участие в тренировке «Вашингтона», а после этого будет наблюдать за предматчевой разминкой «Кэпиталз» перед игрой с «Детройтом» и произведёт символическое вбрасывание.
«Не могу найти слов, чтобы выразить мою благодарность тем людям, которые сделали это возможным!», — написала девушка на своей странице в «Инстаграме», делая подпись под фотографией с Овечкиным.
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