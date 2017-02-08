Фридман: хорошо, что МОК не выдвинул ультиматум НХЛ по участию в Олимпиаде

Инсайдер канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ход переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Корее.
«На прошлой неделе состоялась встреча главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. Одной из обсуждаемых тем был возможный ультиматум для НХЛ по срокам принятия решения: Бах не стал устанавливать дедлайн, не стал спрашивать об Играх-2022 в Китае. Это хороший знак.
Есть мнение, что Бах проявил уважение к партнёрам, потому что Гэри Беттмэн ранее заявлял о неуважительном нежелании МОК признать усилия лиги в олимпийских делах. Здесь есть свой резон, но в итоге всё решают деньги. Беттмэн и Билл Дэйли хотят убедить МОК и ИИХФ. Вы помните, в какой день лига официально объявила, что энхаэловцы поедут на Игры в Сочи? Это было 19 июля 2013 года», — отметил Фридман.
Согласно последней информации, решение о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде в Пхёнчхане должно быть принято в марте.