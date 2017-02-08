Рантанен, Э. Кейн и Поминвилль – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсоннабравший 4 (2+2) очка в матче с «Виннипег Джетс» (4:2).Второй звездой назван нападающий «Баффало Сэйбрз», оформивший дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (5:4 ОТ), в том числе забивший победный гол в овертайме.Первой звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш»— на его счету хет-трик в игре с «Монреаль Канадиенс» (4:0).