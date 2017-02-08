ДеБур: матч с «Баффало» получился похожим на Супербоул

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:5 ОТ), по ходу которого его команда выигрывала – 4:1.«Я чувствовал то же самое, что тренер «Атланты» во время Супербоула в воскресенье. Была очень похожая игра. Слава богу, это был не финал, а просто один из матчей в феврале.Мы заработали очко. При этом на протяжении 45-50 минут мы вряд ли могли бы сыграть в выездном матче ещё лучше. Нужно извлечь из этого урок. Мы нахватали удалений, пропускали атаки соперника с численным преимуществом и допускали ошибки, которые лишили нас заработанного», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.В недавнем Супербоуле «Нью-Ингленд» одержал победу над «Атлантой» (34:28), уступая по ходу матча 0:21.