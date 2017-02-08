Метсола, Ли, Козун и Алексеев — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.Лучшим вратарём признан(«Амур»), в трёх гостевых матчах одержавший три победы (в том числе одну – на ноль). Метсола отразил 97,27% бросков при коэффициенте надёжности 1,00.Лучшим защитником признан(«Металлург» Мг), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 7 (2+5) очков (лучший показатель недели в лиге среди игроков этого амплуа). Он завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». На счету Ли также 9 бросков.Лучшим нападающим признан(«Локомотив»), в двух гостевых матчах набравший 6 (4+2) очков (лучший результат недели в лиге). В обоих матчах нападающий отметился дублями.Лучшим новичком признан нападающий(«Адмирал»), в трёх гостевых матчах забросивший две шайбы. Шайба в ворота новокузнецкого «Металлурга» стала для игрока дебютной в КХЛ. 19-летний нападающий в среднем провёл на льду 11 минут 13 секунд.