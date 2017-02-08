Йео: мне нравится нынешнее место Барбашёва в составе «Блюз»

Тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео оценил игру нападающего Ивана Барбашёва. Сегодня хоккеист забил свой первый гол в НХЛ.«Мне нравится нынешнее место Барбашёва в составе. Если смотреть, как наши центрфорварды провели последний матч, то Штястны забил, Лехтеря выдал одну из лучших игр за долгое время и Берглунд действовал очень уверенно. Так что Барби сейчас на нужном месте.Это не означает, что он не может проложить себе путь наверх. С каждым проведённым матчем Барбашёв всё сильнее завоевывает доверие тренерского штаба. Сейчас мы не боимся выпускать его на лёд против любой тройки соперника. Тот факт, что пока Барби не получает больше возможностей проявить себя в атаке, не означает, что уважение и доверие к нему не становятся сильнее», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.