Макмиллан: настроен на то, что «Торпедо» — моя команда, с которой хочу побеждать

Нападающий «Торпедо»рассказал об адаптации в КХЛ, своей карьере и планах.«Мне повезло, что я оказался в «Келоуне». Это один из самых организованных клубов WHL. Там я чувствовал себя достаточно комфортно. Играя в «Келоуне», я получил приглашение в сборную Канады и принял участие сначала в юниорском, а затем и в молодёжном чемпионатах мира.Дебют в НХЛ? Тот сезон я начал в АХЛ, а затем уже оказался в «Анахайме», за который провёл 60 матчей в регулярном чемпионате. Я сразу же убедился, что НХЛ действительно лучшая хоккейная лига в мире. Мне удалось забросить 11 шайб в «регулярке», среди которых особенно памятна первая (в ворота «Финикса»). Хотя свой самый красивый гол я забил «Лос-Анджелесу»… А вот следующий сезон в «Анахайме» у меня не сложился. Большую часть сезонов 2011-2012 и 2012-2013 годов я провёл в АХЛ. А затем оказался ещё в одном клубе НХЛ — «Финиксе». Конкуренция в нашем клубе была очень серьёзной. Первый сезон на эмоциях у меня получился неплохим, а вот второй можно назвать провальным. Я был по-настоящему счастлив, когда оказался в «Ванкувере». Я ждал всё лето, но так и не заключил нового соглашения с клубом. А играть в AHL особого желания не было. В итоге я сменил обстановку и стал выступать за немецкий «Ингольштадт». И об этом абсолютно не пожалел. У меня были хорошие партнёры, я стал значительно увереннее в себе. Из российских клубов мною в тот момент никто не заинтересовался, но возник вариант с «Медвешчаком». Я рассчитывал, что, выступая за хорватский клуб, буду на виду в КХЛ и впоследствии смогу заключить контракт с клубом более высокого уровня.Я знал, что «Торпедо» — хорошо организованный клуб, в котором немало квалифицированных игроков. Команда стабильно попадает в плей-офф и ставит перед собой высокие задачи. Мне было интересно оказаться в российском клубе, хотя понимал, что здесь многое будет для меня в новинку. Я настроен на то, что «Торпедо» — моя команда, с которой хочу побеждать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.