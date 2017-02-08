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175 лет назад
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На следующей неделе матчи «Йокерита» посетит миллионный зрителей
8 февраля 2017, среда. 13:43.
Хоккей
«Йокерит»
на следующей неделе достигнет отметки в миллион зрителей на домашних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клуб сообщает в своём
«твиттере».
Твит также доступен
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Йокерит
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Новости. Хоккей
8 февраля 2017, среда
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