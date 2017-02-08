Тимченко: «Куньлунь» позволит прилично подготовить сборную Китая к ОИ

Председатель совета директоров КХЛвыступил на собрании Российско-китайского делового совета.«В этом сезоне мы видим, что китайский «Куньлунь» успешно играет в лиге. В первый год «Куньлунь» попадает сразу в зону плей-офф с достаточно хорошими результатами.Тем самым участие этого клуба в КХЛ при уровне хоккея, который сегодня есть в лиге, позволит подготовить приличную национальную сборную Китая для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это наша основная задача – помочь китайским коллегам подготовится к Олимпиаде в Пекине», – цитирует функционера «Р-Спорт».