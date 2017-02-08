Россия впервые примет участие во Всемирном женском хоккейном матче

Два клуба ЖХЛ – красноярская «Бирюса» и подмосковное «Торнадо» войдут в историю мирового женского хоккея как первые российские участники Всемирного женского матча 18 февраля 2017 года.
В течение 43 часов матч прокатится по 37 странам мира, взяв старт в Малайзии. Закончится международный праздник женского хоккея в Канаде. Команды будут условно поделены на «Белых» и «Синих», а итоговый результат составит суммарный счёт всех проведённых матчей в рамках мероприятия. Счёт будет вестись в прямом эфире в режиме онлайн.
Россия в этот день вступит в матч седьмой по счету. Ровно в 10:00 по московскому времени красноярская «Бирюса» встретит на домашнем льду дмитровское «Торнадо».
Главная цель мероприятия — популяризация женского хоккея, объединение усилий национальных федераций в его продвижении. В прошлом сезоне ИИХФ впервые провела Всемирный женский матч в сочетании со Всемирным уик-эндом женского хоккея, и пилотный проект оказался успешным. В этой инициативе приняли участие 29 стран – от Новой Зеландии до Канады, что позволило провести одну непрерывную игру в течение 43 часов. Конечный результат игры был 106-83 в пользу команды «синих».