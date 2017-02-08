ЧМ-2017 будет последним для вратаря сборной Франции Кристобаля Юэ

Чемпионат мира 2017 года станет последним для вратаря сборной Франции, информирует официальный сайт ИИХФ.Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» провёл за национальную команду Франции 12 чемпионатов мира. Также хоккеист принял участие в двух олимпийских хоккейных турнирах. Юэ дебютировал за сборную Франции в сезоне-1996/97. Хоккеист отметил, что за время его выступлений появилось немало талантливых хоккеистов, часть из которых выступает в НХЛ.Чемпионат мира в 2017 году пройдёт в двух странах — Франции и Германии.