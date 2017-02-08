Хайруллин: в детстве играли на болоте за гаражами, расчистишь снег — и вперёд

Форвард нижнекамского «Нефтехимика»рассказал, как начинал играть в хоккей.«Первые коньки и клюшка? Вроде «Динамо» были. Пластиковые, черные. Клюшка деревянная, одна из тех, что в то время продавали в магазинах, – «Торонто». Я пришёл на тренировку, у меня не было половины пера. На улице играл с ней. Крюк внизу так сточился, что шайба проходила. Мой первый тренер, Иван Сидоров, сказал: «Ты что? Разве такой можно играть?» И потом мне выдали клюшку «CCM», позже поменяли коньки.Какой был первый баул? Сначала была большая хозяйственная сумка, как на рынке у продавцов. Потом дали баул… Я ещё помню, на болоте у дома, за гаражами играл, на Волге. Расчистишь снег – и вперёд! У нас серьёзные «зарубы» были! На городской стадион не ходили, возле дома сосед дядя Саша Большаков лёд заливал. Одних тренировок в Ледовом не хватало, поэтому дополнительно занимался во дворе: бросал шайбу, отрабатывал катание», — цитирует Хайруллина официальный сайт «Нефтехимика».