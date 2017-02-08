Ветераны «Спартака» и СКА сыграют в Санкт-Петербурге

14 февраля в «Ледовом дворце» перед игрой основных составов СКА и «Спартака» пройдёт товарищеский матч ветеранов двух отечественных клубов, информирует официальный сайт «Спартака».
В составе делегации красно-белых 22 хоккеиста.
Вратари: Сергей Костюхин, Аркадий Шапировский;
Защитники: Юрий Ящин, Евгений Петрочинин, Олег Бурлуцкий, Юрий Рычков, Александр Лысенко, Николай Семин;
Нападающие: Игорь Мишуков, Николай Копытин, Павел Шиндяпин, Александр Мартынюк, Виталий Прохоров, Андрей Виноградов, Константин Рачков, Сергей Шепелев, Дмитрий Шамолин, Игорь Болдин, Сергей Жебровский, Сергей Козлов, Георгий Евтюхин, Сергей Шаламай.