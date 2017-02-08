Щемеров: у «Автомобилиста» остались теоретические шансы на плей-офф

Защитник «Автомобилиста»поделился мнением об игре екатеринбургской команды в нынешнем сезоне.«Итоги сезона пока подводить рано. Осталось три игры, у нас есть теоретические шансы попасть в кубковую восьмёрку. Нужно бороться до конца. Да, прошло всё не так гладко, как хотелось бы. У нас были провалы, затяжные спады, серии поражений. Помню, проиграли девять игр из 10. Плюс мы постоянно уступаем в третьих периодах. Это в совокупности и дало результат, который есть у нас сейчас. Но мы будем бороться.Почему проигрывали третьи периоды? Я не могу сказать, что мы проигрывали в физике. Что при Разине, что при Крикунове – с этим было всё нормально. Не могу также сказать, что мы проигрывали в психологии или мастерстве, но банально пенять на невезение я тоже не буду. Не зря говорят – везёт тому, кто везёт. Наверное, где-то у нас были просчёты, которые не давали нам доводить встречи до логического завершения. Мы и правда много матчей проиграли именно в третьем периоде. Порой мы контролировали полностью ход игры, но отдавали её в заключительном отрезке», — цитирует Щемерова официальный сайт КХЛ.