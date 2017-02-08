Р. Ротенберг: лучше строить катки, чем тратить деньги на PR-акции КХЛ с НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР)прокомментировал возможность проведения матчей между победителями НХЛ и КХЛ.«Мы предложили Лиге чемпионов сыграть один или два матча с нашим победителем. На это можем пойти, у нас 60 игр в «регулярке», Евротуры, мы не можем рисковать играми сборной ради Лиги чемпионов.Беттмэну предлагали провести матчи между победителями КХЛ и НХЛ, но они выставляют такие условия, на которые можем не пойти. Запросы, которые ничем не обоснованы, должна быть правильная экономика. Высоко оцениваем свой продукт. Мы можем пойти на компромисс, если вкладываемся по 50% и так же делим расходы. Не буду говорить, какая цифра. Но нам выставляют такую цену, что мы можем построить несколько катков, лучше заниматься своим вопросами, чем тратить деньги на PR-акции», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.