В ФХР назвали заслуженной победу России на Универсиаде

Первый вице-президент ФХРподелился мнением о победе сборной России на Универсиаде.«У нас поставлена задача удвоить число наших подписчиков в социальных сетях. Конечно, это непросто, но наши сотрудники работают над этим. Сколько людей смотрело Универсиаду! Обычный болельщик, придя усталым с работы, не будет вдаваться в детали того, что это за соревнование. Эта победа придаст человеку вдохновение, которое он перенесёт на свою трудовую деятельность.Насколько важна победа на Универсиаде? Мы всегда исходим из того, что нам нужна только победа. Сегодня была очень сложная игра. То, как наши девушки играли в меньшинстве 17 минут, ложились под шайбу и блокировали все броски, — пример для остальных. Победы мужской и женской сборной на Универсиаде заслуженны. У нас всего десять сборных команд. И у каждого игрока, который приходит в любую из них, есть ощущение, что он переходит на высший уровень. Сборная — эталон всего нашего хоккея. Так было в СССР, и к этому мы пришли за годы нашей работы в ФХР. Игроки чувствуют это по питанию, по медицине, по тренерским кадрам, по системе аналитики. У федерации есть самые современные технологии, и потом игроки переносят их в свои клубы, понимая, как надо работать. За счёт этого огромного объёма работы мы получаем результат. Мы выиграли Универсиаду, на молодёжном уровне мы семь лет в медалях, и на других уровнях мы добиваемся максимального результата из того, чего на сегодняшний день мы можем добиться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.