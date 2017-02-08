Знарок: хотели вызывать больше игроков СКА на этот этап Евротура, но отказались

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о подготовке к шведскому этапу Евротура.
«Состояние у ребят нормальное, график у нас приемлемый, игроки отдохнувшие. Состояние Светлакова? Игроки должны получать больше международного опыта. Поначалу была мысль пригласить больше игроков СКА, потом отказались от этой идеи. Считаю, что у нас хорошая, добротная команда. Про мартовские матчи давайте потом говорим, пока не определились, кого будем вызывать.
У нас восемь новых игроков, надо посмотреть на них, как они будут смотреться на матчах Евротура. Плюс задача — выигрывать, как всегда. Капитан Санников, ассистенты — Антипин и Прохоркин. Бывает ли нервяк у молодых игроков? Нервы бывают и у тренеров, не только у игроков. На Кубке Карьяла была ещё более молодая команда. Эмоционально легче играть в Санкт-Петербурге, но в России любая арена домашняя. Витолиньш был только на московском этапе Евротура. У нас ничего в штабе не меняется, ничего нового нет.
На уровне сборных совершенно другие скорости. Здесь надо играть и разбираться быстрее, чем на клубном уровне. Насчёт Капризова не могу ничего сказать, прошла только одна тренировка, у нас ещё семь новичков», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.