Знарок: хотели вызывать больше игроков СКА на этот этап Евротура, но отказались

Главный тренер сборной Россиирассказал о подготовке к шведскому этапу Евротура.«Состояние у ребят нормальное, график у нас приемлемый, игроки отдохнувшие. Состояние Светлакова? Игроки должны получать больше международного опыта. Поначалу была мысль пригласить больше игроков СКА, потом отказались от этой идеи. Считаю, что у нас хорошая, добротная команда. Про мартовские матчи давайте потом говорим, пока не определились, кого будем вызывать.У нас восемь новых игроков, надо посмотреть на них, как они будут смотреться на матчах Евротура. Плюс задача — выигрывать, как всегда. Капитан Санников, ассистенты — Антипин и Прохоркин. Бывает ли нервяк у молодых игроков? Нервы бывают и у тренеров, не только у игроков. На Кубке Карьяла была ещё более молодая команда. Эмоционально легче играть в Санкт-Петербурге, но в России любая арена домашняя. Витолиньш был только на московском этапе Евротура. У нас ничего в штабе не меняется, ничего нового нет.На уровне сборных совершенно другие скорости. Здесь надо играть и разбираться быстрее, чем на клубном уровне. Насчёт Капризова не могу ничего сказать, прошла только одна тренировка, у нас ещё семь новичков», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.