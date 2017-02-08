Санников – капитан сборной России на Евротуре, Прохоркин и Антипин — ассистенты

Нападающий «Сибири»станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх. Об этом сообщил главный тренер Олег Знарок после тренировки команды в Санкт-Петербурге.Ассистентами капитана назначены защитник магнитогорского «Металлурга»и нападающий СКА. Отметим, что Антипин не принимал участия в тренировке сборной из-за плохого самочувствия.Первый матч россияне проведут 9 февраля в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии. А затем встретятся со шведами и чехами в Гётеборге.