Уланов: Щемеров — перспективный парень, он с самого начала выделялся

Помощник главного тренера «Лады»поделился мнением об игре молодого защитника «Автомобилиста» Александра Щемерова.«Щемеров – действительно очень перспективный парень, трудоспособный и ответственный. Он внёс большой вклад в результат команды «Автомобилиста» 1997 года рождения, когда она стала чемпионом России. Щемеров был там на лидирующих ролях. Он с самого начала выделялся: своим катанием, своим хоккейным мышлением. Плюс очень ответственно относился как к тренировочному процессу, так и, естественно, к играм», — приводит слова Уланова официальный сайт КХЛ.