«Буран» не сыграет с «Торпедо» и «Сарыаркой» из-за финансовых проблем

«Буран» не сыграет выездные матчи в Казахстане, информирует официальный сайт клуба.Ранее клуб направлял в адрес ФХР письмо о своём сложном финансовом положении, в котором сообщалось о невозможности обеспечить участие основной команды в ближайших матчах ВХЛ — 13 февраля с «Торпедо У-К» и 15 февраля с «Сарыаркой».На основании этого и в соответствии с п.3 Статьи 4 Регламента чемпионата ВХЛ, Федерация хоккея России приняла решение об отмене проведения этих матчей. Окончательное решение по данному вопросу будет принято дополнительно.