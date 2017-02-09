Сборная России U17 провела заключительную тренировку перед Турниром пяти наций

Юниорская сборная России до 17 лет провела заключительную ледовую тренировку перед стартом Турнира пяти наций, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Первый соперник на турнире – сборная США.
Занятие прошло в следующих сочетаниях:
Красные: Калиниченко – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дробин.
Белые: Малышев – Жиляков, Соколов – Жабреев – Ротенберг.
Синие: Лукичёв – Синицын, Котков – Платонов – Завгородний.
Зелёные: Солопанов – Кизимов, Стариков, Шафеев – Корешков – Ртищев.
Вратари: Мифтахов, Исаев.