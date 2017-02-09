Олимпийская сборная России прилетела в Нитру и провела первую тренировку

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа прибыла в Нитру, где 10 и 11 февраля пройдут матчи Кубка Словакии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
Через несколько часов после размещения в гостинице команда провела тренировку на льду «Нитра Арены». Игроки были разбиты на следующие сочетания:
Вратари: Бобков, Демченко, Шарыченков;
«Белые»: Рафиков — Манухов, Лещенко — Красковский — Кадейкин;
«Синие»: Науменков — Корягин, Косов — Калетник — Шенфельд;
«Черные»: Юдин — Беляков, Казаков — Рассказов — Михеев;
«Красные»: Провольнев — Василевский, Варфоломеев — Основин — Гареев, Вовченко.
Защитник Егор Зайцев на одном из заключительных занятий в Новогорске получил повреждение и был отправлен в расположение клуба.