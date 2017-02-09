Три очка Тэйвза помогли «Чикаго» вырвать победу у «Миннесоты» в овертайме

«Чикаго Блэкхоукс» добыл непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.В основное время в составе «Чикаго» отличились Райан Хартман (11-я минута), Ник Шмальц (22) и Рихард Паник (38). За «Миннесоту» голы забили Джаред Спаржон (22), Зак Паризе (28) и Эрик Хаула (57). Победную шайбу в овертайме забросил(64), который также отдал две голевые передачи в основное время.Российские нападающие «Чикаго» Артемий Панарин и Артём Анисимов провели на льду 18 и 16 минут соответственно, но результативными действиями не отметились.