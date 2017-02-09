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Евгений Малкин отправился с «Питтсбургом» на выезд

9 февраля 2017, четверг. 09:45. Хоккей
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отправился с командой на выезд, в течение которого она проведёт два матча — с «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотс».

«Он тренировался с ограниченным контактом. Это не полный контакт. Мы стараемся постепенно вводить его в силовые единоборства, чтобы у него была возможность правильно восстановиться. Движение вперёд есть. Это радует. Будем следить за ним каждый день», — приводятся слова главного тренера команды Майка Салливана на официальном сайте НХЛ.

Малкин получил травму нижней части тела и не играет с 24 января. «Питтсбург» за это время одержал три победы, потерпел одно поражение в основное время и одно в дополнительное.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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