Евгений Малкин отправился с «Питтсбургом» на выезд

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»отправился с командой на выезд, в течение которого она проведёт два матча — с «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотс».«Он тренировался с ограниченным контактом. Это не полный контакт. Мы стараемся постепенно вводить его в силовые единоборства, чтобы у него была возможность правильно восстановиться. Движение вперёд есть. Это радует. Будем следить за ним каждый день», — приводятся слова главного тренера команды Майка Салливана на официальном сайте НХЛ.Малкин получил травму нижней части тела и не играет с 24 января. «Питтсбург» за это время одержал три победы, потерпел одно поражение в основное время и одно в дополнительное.