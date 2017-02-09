Хацей: результаты работы хоккейной вертикали «Югры» скоро будут видны в КХЛ

Генеральный менеджер «Югры»рассказал о последних результатах работы хоккейной вертикали клуба.«К сожалению, журналисты обычно гонятся за скандалами, а многие позитивные вещи иногда не замечают. Это, на мой взгляд, не совсем справедливо. Судите сами: впервые в истории „Югры“ во время паузы на Евротур мы делегировали в национальные команды шесть хоккеистов. Вратаря Шарыченкова и форварда Варфоломеева — в олимпийскую сборную, нападающих Шэна и Попова, а также защитника Галенюка — в сборную U18 на Кубок пяти наций, форварда Башкирова — в сборную U16 на Турнир четырёх наций. Для хоккея Ханты-Мансийска, для всего региона это историческое достижение! Мы в „Югре“ желаем нашим ребятам успешно выступить за Россию, закрепиться в национальных командах.У меня есть и другие новости. В Ханты-Мансийске — едва ли не лучшая в России команда 1999 года рождения, которая два года подряд становится чемпионом в первенстве „Урал — Западная Сибирь“. В этом возрасте мы опережаем такие исторические центры, как Челябинск, Омск, Уфа, Магнитогорск. Более того, у нас один из самых молодых клубов МХЛ — «Мамонты Югры». На 70% — это тоже, наверное, высший показатель — он сформирован из воспитанников ханты-мансийской школы. Смотрел практически все матчи «Мамонтов» — эта команда растёт и конкурирует с более возрастными ребятами на равных. У неё хорошие перспективы.Получается, за 10 лет существования «Югры» нам удалось создать всю хоккейную вертикаль, а результаты её работы уже очевидны. И их вот-вот почувствует наша главная команда из КХЛ», — цитирует Хацея Russia-Hockey.ru.