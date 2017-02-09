Игрок школьной команды в США умер после обморока во время матча

Капитан хоккейной команды старшей школы Спрингфилда в Пенсильваниискончался в возрасте 18 лет после обморока, который случился во время матча. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.Во время хоккейного матча Бонд почувствовал боль в голове, после чего обратился к тренеру, который является его отцом, с просьбой покинуть арену. Покинув лёд, молодой человек потерял сознание и был доставлен в больницу, где хирурги провели операцию с целью снять внутричерепное давление в голове хоккеиста. На следующий день Бонд скончался, а его смерть была признана несчастным случаем.Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Бонда стали осложнения от черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара тупым предметом. Тренеры и родители Бонда рассказали, что не видели и не слышали о том, что он получал травму головы.