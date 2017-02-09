Гуськов: матч с финнами покажет, готов ли Капризов заявить о себе в сборной

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от выступления сборной России на шведском этапе Евротура. Сегодня, 9 февраля, команда Олега Знарка сыграет вынесенный матч в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии. Начало встречи — 19:30 мск.«От нашей сборной всегда нужно ждать победы. Наличие восьми новичков в команде говорит о том, что Знарок по-прежнему даёт шанс многим игрокам, которые выделяются в КХЛ. В первую очередь сегодня будем смотреть на новичков.Матч с финнами покажет, готов ли Капризов громко о себе заявлять во взрослой сборной. Игра Кирилла за «Салават Юлаев» если не восхищает, то точно радует любого болельщика. В свои молодые годы Капризов показывает достаточно зрелый хоккей и, самое главное, он проявляет лидерские качества в команде, где является чуть ли не самым молодым игроком. Он не тушуется, берёт игру на себя и тянет за собой команду.Молодые хоккеисты порой так «выстреливают» за счёт своего желания и эмоций, что где-то опыт и мастерство уходят на второй план. Складывает такой коллектив, который сметает всё на своём пути, несмотря на возраст и регалии. Это и помогает достигать результата, что и было сделано на Кубке Карьяла», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.