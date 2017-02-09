Самсонов: сначала отработаю контракт с «Магниткой», а потом подумаю об НХЛ

Вратарь магнитогорского «Металлурга»рассказал о ближайших планах и мыслях об НХЛ.«У меня впереди год контракта с «Металлургом», поэтому все мысли сейчас именно об этом. Все мечтают попробовать свои силы в НХЛ, но пока мне надо много работать и завоёвывать место в составе тут, отработать тут свой контракт, а потом уж подумаем и про НХЛ. Кстати, мы с ребятами частенько играем на приставке в футбол, хоккей. Я в хоккее за «Вашингтон», ну просто потому, что там нет магнитогорского «Металлурга»», — цитирует Самсонова «Спорт FM».