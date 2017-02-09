Читатели признали Криса Ли лучшим защитником регулярного чемпионата КХЛ

На «Чемпионате» завершился опрос «Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ?».
Большинство читателей — 2575 (29%) — выбрали Криса Ли из магнитогорского «Металлурга». Второе место занял Марк-Андре Граньяни из минского «Динамо», за которого проголосовали 1651 человек (19%). 917 (10%) респондентов посчитали, что в списке отсутствует лучший, по их мнению, защитник. 723 голоса (8%) набрал игрок московского «Динамо» Юусо Хиетанен.
С подробными результатами голосования можно ознакомиться здесь.