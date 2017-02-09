Марьямяки: Коскинен и Метсола имеют шансы попасть в сборную Финляндии на ЧМ-2017

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки сообщил, что вратари Микко Коскинен и Юха Метсола, вызванные на третий этап Евротура, имеют хорошие шансы попасть на чемпионат мира.
«Я позвал на турнир обоих, поскольку Коскинен является лучшим вратарём в Европе, а Метсола постоянно играет в Хабаровске в последнее время. В прошлом году Коскинен провёл чемпионат мира на высоком уровне. Знаю, что у Метсолы не очень хорошая ситуация в Хабаровске в этом сезоне, который для него скоро закончится, и мы с ним поговорим о том, чтобы он, несмотря на это, пытался держать себя в форме. Так что оба вратаря имеют возможность сыграть на чемпионате мира.
Сейчас я сконцентрирован на игроках, выступающих в Европе. В начале марта мы вместе с нашим генменеджером Йере Лехтиненом отправимся в Северную Америку, и тогда мы подумаем о том, кого вызвать на чемпионат мира из игроков НХЛ.
В первом матче Шведских хоккейных игр Финляндия встретится со сборной России. Место в воротах займёт Коскинен. Встреча начнётся в Санкт-Петербруге в 19:30 мск, „Чемпионат“ проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.