Андрюхов: победа на Универсиаде — хоть какая-то благодарность за твою работу

Вратарь «Амура» и студенческой сборной Россиипрокомментировал выступление на Универсиаде, где наша команда выиграла золотые медали, в финале победив Казахстан (1:0).«Ощущения и эмоции только положительные. Организация турнира была на высшем уровне, всё очень здорово. Хоть там и ходили некоторые разговоры: кто-то из ребят участвовал в Универсиадах в Италии и Испании, а тут — Казахстан. Я с самого начала был уверен, что всё будет отлично организовано, так и вышло. Что касается уровня соперников, то у нас на всём турнире было только два конкурента – Канада и Казахстан. Латыши ещё попытались дать какой-то бой, но это всё равно не тот соперник.Финал был трудный, потому что где-то соперник поддавил нас. «Скамейка» у них была длинной. У нас некоторые ребята выбыли из-за травм, кто-то уехал, не сыграв и матча. Поэтому казахи и выглядели свежее нас, в том числе и по движению. Но мы за счёт мастерства и правильной установки смогли сдержать их в первом периоде, а дальше гнули свою линию.Поможет ли мне эта победа в психологическом плане или в развитии? Мне, если честно, без разницы. Это приятное дополнение, опять же. Чем-то себя порадовал, родственников, друзей. Хоть что-то выиграл, какая-то благодарность за твою работу, какой-то титул. В плане психологической уверенности: думаю, все болельщики, которые следят за «Амуром» и за «Соколом», видели мою игру – так что мне не нужно в этом плане добавлять», — цитирует Андрюхова пресс-служба клуба.